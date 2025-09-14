На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Антонов захотел создать партию по защите животных

Певец Антонов признался, что хочет открыть партию по защите животных
Maxim Burlak/Global Look Press

Народный артист России Юрий Антонов признался в беседе с изданием «Абзац», что хочет создать партию по защите животных.

«Это дело очень хорошее, тем более в современном мире», — отметил музыкант.

Антонов добавил, что в ближайшее время не планирует заниматься созданием партии из-за плотного графика.

«Если заниматься этим, то туда нужно вкладывать все силы. У меня пока что все расписано. Но желание точно имеется», — поделился артист.

В августе продюсер Владимир Ильичев рассказал, что Антонов имеет домашний зоопарк. В загородном особняке артиста в поселке Грибово живут многочисленные питомцы: 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки, гуси, павлины и другие животные. По словам Ильичева, певец тратит миллион рублей в месяц только на корм для животных.

В августе Юрий Антонов заявил, что не стал бы сотрудничать с дрессировщиком Юрием Куклачевым, поскольку категорично относится к циркам в целом.

Позиция Антонова заключается в том, что он не готов подвергать своих животных каким-либо испытаниям ради шоу. Певец заявил, что «неинтересно сдавать своих животных Куклачеву». Он назвал питомцев беззащитными существами, которые должны жить своей жизнью.

