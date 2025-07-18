В Театре Куклачева рассказали о состоянии кошек, приехавших из зоны СВО

Две взрослых кошки и котенок из зоны СВО хорошо чувствуют себя после приезда в Москву. Об этом aif.ru рассказал Дмитрий Куклачев.

По словам заслуженного артиста России, животные уже освоились и даже проявляют интерес к людям. Когда период адаптации закончится, специалисты определят, способны ли кошки выступать на сцене театра.

«Несмотря на тяжелый путь и пережитые испытания, кошки чувствуют себя хорошо. После прибытия в театр они быстро освоились в новом пространстве, проявляют любопытство и доверие к людям. Судя по поведению, явного стресса у них нет», – отметил Куклачев.

До этого сообщалось, что котов пришлось вывозить в Москву в «сложных условиях»: отправлять с гуманитарной помощью, в коробках, а также вывозить на бронетехнике. В пресс-службе Театра кошек Куклачева отметили, что «фронтовые животные» получили не просто крышу над головой, но и «возможность стать частью чего-то большего».

Еще в 1970-х годах дрессировщик Юрий Куклачев занялся художественными экспериментами с кошками, а уже в 1976-м был награжден «Золотой короной клоунов» в Канаде. Сейчас в труппе Театра кошек Куклачева около 200 хвостатых актеров, которые живут в специально оборудованных для них апартаментах.

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