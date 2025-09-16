На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как часто можно есть пироги

Врач Кашух: частота употребления пирогов зависит от состояния здоровья человека
HANNA HAFARAVA/Shutterstock/FOTODOM

Овощные пироги на цельнозерновой муке могут быть частью здорового рациона, в то время как фруктовые и ягодные варианты следует относить к категории десертов. Об этом сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист пояснила, что количество допустимой выпечки в рационе зависит от ее состава, способа приготовления и состояния здоровья человека. Ключевым принципом, по ее словам, остается сбалансированность рациона в целом.

«Оптимальным подходом считается принцип «80/20», где основу рациона составляет полноценная пища, а на долю приносящих удовольствие продуктов, включая десерты, отводится около 20%. Таким образом, частота и порция определяются тем, вписывается ли лакомство в индивидуальную норму калорий и питательных веществ», — отметила врач.

До этого Кашух говорила, что пирог не может считаться полноценной альтернативой основному приему пищи, поскольку его пищевая ценность обычно уступает традиционным блюдам. В классических пирогах содержится много простых углеводов и жиров, но часто недостает критически важных компонентов — полноценного белка и минеральных веществ.

Ранее россиянам рассказали, при каких заболеваниях противопоказаны сдобные пироги.

