Россиянам рассказали, при каких заболеваниях противопоказаны сдобные пироги

Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительной системы и метаболическими нарушениями рекомендуется исключить из рациона сдобную выпечку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист подчеркнула, что от классических сладких и жирных пирогов, к примеру, с масляным кремом необходимо полностью отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ, в том числе панкреатита и холецистита.

«Это относится к людям с диагностированным сахарным диабетом, ожирением, а также и сердечно-сосудистыми патологиями, требующими соблюдения диеты с низким потреблением холестерина и быстрых углеводов», — отметила Кашух.

Она добавила, что после консультации с врачом ввести в рацион выпечку могут люди с непереносимостью глютена (целиакией), аллергией на яйца, молочный белок или орехи.

Диетолог и эксперт по глобальному питанию из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене до этого назвала самые безопасные заменители сахара.

По ее словам, натуральные некалорийные подсластители, такие как стевия и экстракт архата (многолетней травянистой лианы), получают из растений. Они слаще сахара в 150-300 раз и используются в продуктах с маркировкой «натуральный» или «органический».

