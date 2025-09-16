На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, при каких заболеваниях противопоказаны сдобные пироги

Врач Кашух: сдобные пироги противопоказаны при панкреатите и холецистите
true
true
true
close
Foodio/Shutterstock/FOTODOM

Пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительной системы и метаболическими нарушениями рекомендуется исключить из рациона сдобную выпечку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист подчеркнула, что от классических сладких и жирных пирогов, к примеру, с масляным кремом необходимо полностью отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ, в том числе панкреатита и холецистита.

«Это относится к людям с диагностированным сахарным диабетом, ожирением, а также и сердечно-сосудистыми патологиями, требующими соблюдения диеты с низким потреблением холестерина и быстрых углеводов», — отметила Кашух.

Она добавила, что после консультации с врачом ввести в рацион выпечку могут люди с непереносимостью глютена (целиакией), аллергией на яйца, молочный белок или орехи.

Диетолог и эксперт по глобальному питанию из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене до этого назвала самые безопасные заменители сахара.

По ее словам, натуральные некалорийные подсластители, такие как стевия и экстракт архата (многолетней травянистой лианы), получают из растений. Они слаще сахара в 150-300 раз и используются в продуктах с маркировкой «натуральный» или «органический».

Ранее врач объяснила, почему женщинам важно ограничить потребление сладкого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами