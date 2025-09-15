Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле

Песков: прививочная кампания от гриппа в Кремле организована на должном уровне

В Кремле все могут сделать прививку от гриппа и многие люди этим пользуются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с представителями Роспотребнадзора.

«Все желающие имеют возможность сделать прививку от гриппа, многие этим пользуются. Прививочная кампания организована на должном уровне», — заявил он.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всероссийская кампания по вакцинации против гриппа началась в начале сентября. По ее словам, на проведения кампании были выделены средства из федерального бюджета, произведено и закуплено более 70 млн доз вакцин, значительная часть из них — квадривалентные.

14 сентября в Telegram-канале Кремля сообщили, что в День работников санитарно-эпидемиологической службы Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где открываются лабораторные центры Роспотребнадзора.

Ранее россиянам рассказали, в каком месяце лучше всего делать прививку от гриппа.