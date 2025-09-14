Россиянам посоветовали укреплять слизистую, чтобы не болеть ОРВИ и гриппом осенью

Почему именно осенью мы чаще болеем? Виноваты не только перепады температур и сезонное скопление людей в транспорте и офисах, но и снижение естественных защитных свойств слизистой. Именно она первой встречает вирусы и решает, сумеют ли они пробиться дальше. Как сохранить эту защиту крепкой, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, к.м.н. Алексей Хухрев.

«Слизистая — это не просто что-то липкое на ощупь. Это то, в чем может завязнуть вирус», — объясняет Хухрев. В слизистой много иммуноглобулинов (в первую очередь IgA), которые «налепляются» на вирус и лишают его подвижности — чем здоровее слизистая, тем сложнее патогену пробиться к ткани.

Главные враги слизистой — сухой воздух и стекание секрета.

Слизистая на 90% состоит из воды; при влажности около 30% ее защитные свойства падают.

«Нужно как минимум в спальне каждому иметь увлажнитель», — советует врач. Если нет увлажнителя — временная, народная альтернатива: махровое полотенце на батарее или крупные комнатные растения.

Вторая проблема — стекание секрета из пазух в носоглотку (постназальный затек), которое раздражает и иссушает слизистую.

Третья — рефлюкс: «Желудочный сок может обжигать слизистую, а она в ответ воспаляется и сохнет», — предупреждает Хухрев. Все эти механизмы делают организм уязвимее к вирусам.

Промывания носа помогают сразу по двум направлениям: увлажнить слизистую и удалить секрет, который стекает из пазух. Врач приводит два варианта раствора: изотонический (0,9%) — «физраствор» для поддержания и гипертонический для более «очищающего» эффекта (примерная концентрация — четверть чайной ложки соли на стакан воды; при ощущении жжения концентрацию уменьшают).

«Сколько раз? От 1 до 2 в день. Частить не нужно», — отмечает врач-терапевт.

Техника проста: леечка или специальные баллоны, наклон головы, аккуратно промыть одну ноздрю за другой. Важно не выдувать нос со всей силы, чтобы не загнать воду в евстахиеву трубу и не вызвать отит.

Хроническое воспаление придаточных пазух может быть «тихим» источником секрета и раздражения. Полипы часто связаны с аллергией и астмой; при выраженных симптомах лечат местными глюкокортикоидами и, при необходимости, хирургически.

При синусите антибиотики нужны далеко не всегда: «Я бы сказал, процентов 10 только надо», — говорит врач. Основой терапии остаются промывания и местные средства. Они помогают снизить отек, вывести лишнюю слизь и восстановить работу ресничек слизистой. За счет этого пазухи дренируются лучше, уменьшается воспаление и снижается риск хронизации. Если же местная терапия не помогает или состояние тяжёлое, решение о назначении антибиотика принимает врач.

Для хорошей работы гуморального иммунитета организму нужен белок: иммуноглобулины — это белки. Хухрев рекомендует полноценную диету с животными и растительными белками: бобовые, рыба, семечки, орехи, птица, мясо. «В сезон простуд человек должен потреблять минимум 70 граммов белка в день», — отмечает врач.

Вирусы «путешествуют» на мелких частицах пыли и каплях. Проветривание выдувает эти частицы, а влажная уборка и хороший пылесос (особенно моющий) удаляют их из помещений. Минимум влажной уборки — раз в неделю, лучше — чаще.

Хронический стресс снижает иммунную защиту через нарушение секреции кортизола. Короткие адаптивные стрессоры (моржевание, закаливание) могут мобилизовать защиту, но длительный стресс «подсадит» иммунитет. Простой инструмент снижения стресса — дыхательная гимнастика: правильное дыхание снижает тревогу и помогает вернуть контроль.

По словам Хухрева, дефицит витамина D встречается чаще, чем принято думать, и влияет на противовоспалительную способность и «готовность» Т-лимфоцитов: при выраженном дефиците люди болеют чаще и тяжелее. Врач отмечает: если уровни низкие, назначает коррекцию — но и предостерегает от передозировок: «Если у тебя витамин D уже в норме, не надо увлекаться».

«Прививка от гриппа обязательна нужна детям до 7 лет, взрослым после 65 лет, людям с хроническими заболеваниями», — перечисляет специалист. Оптимальный период вакцинации — сентябрь–октябрь до середины ноября: вакцина «работает» примерно полгода, поэтому слишком ранняя прививка может не защитить от второго пика в феврале.

Если боль сильная и внезапная — не заниматься самолечением, максимум обезболивающее, чтобы добраться до врача. При легких ОРВИ достаточно покоя, противовоспалительных средств и восстановления слизистой (увлажнение, промывания).

Укрепить первую линию обороны — слизистую — гораздо проще, чем бороться с уже разгулявшейся инфекцией. «Увлажнитель в спальне, промывания при необходимости, полноценный белок в питании, проветривание и прививка в срок» — короткий перечень простых мер, которые реально снижают риск ОРВИ и гриппа этой осенью.

