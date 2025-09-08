На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала привычки, которые помогут позитивно начинать день

Врач Астафьева: правильный завтрак и режим сна помогут позитивно начинать день
Depositphotos

Соблюдение режима дня поможет позитивно начинать день и зарядиться энергией. Об этом «Москве 24» рассказала терапевт и психолог Марина Астафьева.

Она подчеркнула, что в среднем для восстановления организма нужно спать по восемь часов в сутки.

«Именно во время отдыха ночью мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее — активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем. Мы просыпаемся утром и знаем, какую нам надо открыть дверь для того, чтобы решить все сложности», — сказала Астафьева.

По ее словам, важно также включать в рацион на завтрак белки и углеводы, например, кашу и цельнозерновой хлеб с овощами или сливочным маслом. Помимо этого, для позитивного настроя нужна умеренная физическая активность. Для этого можно выполнить комплекс утренней зарядки на 15 минут или потанцевать под любимую музыку.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что с наступлением осени многие люди сталкиваются с ухудшением настроения и общим упадком сил. По ее словам, это состояние часто связано с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света и изменением погодных условий.

