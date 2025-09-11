На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повар рассказал о необычном варианте для завтрака или перекуса

Pravda.Ru: рулетики со шпинатом подойдут для завтрака или перекуса
Depositphotos

Рулетики со шпинатом и рикоттой могут стать необычным вариантом для завтрака или перекуса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для теста потребуются 15 г свежих дрожжей, стакан теплого молока, столовая ложка сахара, столовая ложка растительного масла, 1,5 стакана пшеничной муки высшего сорта, 1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки, растительное масло для смазывания формы и один яичный желток для смазывания верха. Для начинки нужны два стакана раскрошенной рикотты, стакан вареного, отжатого и нарезанного шпината и столовая ложка приправы для овощей.

В миске нужно смешать дрожжи, теплое молоко, сахар и растительное масло, добавить к ним муку и замесить тесто. После его нужно накрыть и оставить на час. Далее повар советует разделить тесто на 10 частей, раскатать каждую в лепешку, добавить начинку, свернуть в рулетики и уложить в смазанную маслом форму.

«Смажьте верх желтком и оставьте еще на 20 минут. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 35 минут или до золотистого цвета. Подавайте горячими», — добавили в сообщении.

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ имени М. В. Ломоносова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» Зухра Павлова до этого говорила, что для составления идеального завтрака важно соблюдать баланс макронутриентов: белков, жиров, углеводов.

Ранее россиянам рассказали о необычном варианте завтрака из овсянки.

