В Сочи звучат сирены тревоги

В Сочи звучат сирены оповещения об опасности БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock/Wirestock Creators

В городе Сочи работают сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Градоначальник призвал граждан найти укрытие в помещении, окна которого не выходят в сторону моря, либо вовсе не имеют окон (коридор, ванная комната, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице: найдите укрытие в подвальном или цокольном этаже ближайшего здания, используйте в качестве укрытия подвалы, цокольные этажи, тоннели, подземные переходы и парковки», — посоветовал Прошунин.

По его словам, опасно использовать автомобиль как укрытие, также не стоит прятаться у стен многоэтажных строений.

Мэр призвал воздержаться от фото- и видеосъемки, а также от публикации в социальных сетях информации о работе ПВО.

Накануне в результате атаки украинского БПЛА на село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области две женщины получили ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее фрагменты сбитого БПЛА повредили мемориал фронтовику в Сочи.

Атаки БПЛА на Россию
