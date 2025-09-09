На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Сочи рассказал о повреждении мемориала фронтовику во время атаки БПЛА

Прошунин: обломки дрона ВСУ повредили мемориал ветерану Троепольскому в Сочи
true
true
true
close
Telegram-канал «Мэр Сочи Андрей Прошунин»

Обломки сбитого над Сочи украинского беспилотника повредили мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Прошунин напомнил, что в годы войны Троепольский был летчиком и героически защищал небо нашей страны от врагов. Мэр Сочи пообещал восстановить мемориал, установленный в честь фронтовика.

В ночь на 9 сентября жители Сочи стали свидетелями громкого взрыва, прогремевшего в небе над городом. По предварительным данным, в районе, где раздались взрывы, была задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы также сообщали о включении сирен воздушной тревоги.

По словам жителей Адлерского района, взрыв был слышен примерно в 02:20 по московскому времени. Люди рассказали, что ударная волна вызвала вибрацию стен и стекол в домах, а также спровоцировала срабатывание сигнализаций на припаркованных автомобилях.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что российские средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на регион. По его словам, осколки сбитого дрона, целью которого были гражданские объекты, попали в автомобиль. Также повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов, уточнил губернатор.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами