Мэр Сочи рассказал о повреждении мемориала фронтовику во время атаки БПЛА

Обломки сбитого над Сочи украинского беспилотника повредили мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Прошунин напомнил, что в годы войны Троепольский был летчиком и героически защищал небо нашей страны от врагов. Мэр Сочи пообещал восстановить мемориал, установленный в честь фронтовика.

В ночь на 9 сентября жители Сочи стали свидетелями громкого взрыва, прогремевшего в небе над городом. По предварительным данным, в районе, где раздались взрывы, была задействована система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы также сообщали о включении сирен воздушной тревоги.

По словам жителей Адлерского района, взрыв был слышен примерно в 02:20 по московскому времени. Люди рассказали, что ударная волна вызвала вибрацию стен и стекол в домах, а также спровоцировала срабатывание сигнализаций на припаркованных автомобилях.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что российские средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на регион. По его словам, осколки сбитого дрона, целью которого были гражданские объекты, попали в автомобиль. Также повреждены фасады, крыши, окна и заборы шести частных домов, уточнил губернатор.

