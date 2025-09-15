В Белгородской области в результате атаки беспилотника погибли люди

Гладков: две женщины погибли при атаке БПЛА на белгородское село Головчино

Две женщины погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Головчино в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одна из жительниц скончалась на месте. Вторую успели доставить в Борисовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, но врачи ничем не смогли ей помочь.

«Также в Головчино ранения получили три человека. Бригады СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) два автомобиля получили повреждения. Одна из машин оказалась уничтожена огнем.

Кроме того, в одной из больниц Белгородской области умер мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на автомобиль 25 апреля текущего года. В момент удара транспортное средство двигалось по дороге Косилово — Почаево в Грайворонском округе. Тогда пострадали три человека, двое из них скончались до приезда медиков.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали мужчина и женщина.