Посол Британии в США писал письма педофилу Эпштейну

Посол Великобритании в США Мандельсон уволен за связь с педофилом Эпштейном
Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер освободил от должности посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона после того, как открылась степень его близости с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает Bloomberg.

О данном решении было объявлено в британской Палате общин через несколько часов после того, как агентство придало огласке более сотни ранее не опубликованных электронных писем между Эпштейном и Мандельсоном. Они раскрыли близость взаимоотношений дипломата и экономиста. В одном из них посол Великобритании, в частности, сообщает Эпштейну: «Я очень много о тебе думаю». Сам дипломат открывшуюся связь не комментирует, уточняет Bloomberg.

По информации источника агентства, одно из писем от Мандельсона осужденный экономист получил в июне 2008 году, за день до того, как прибыл по этапу в тюрьму Флориды для отбывания наказания за домогательства к несовершеннолетней.

«Думаю, мы все, включая вас, впали в отчаяние из-за произошедшего. <…> Я до сих пор с трудом это осознаю. В Великобритании такое просто не могло произойти», – написал Мандельсон осужденному.

В 2019 году дипломат Питер Мандельсон сделал резкое заявление о Дональде Трампе. Он охарактеризовал нынешнего президента США как «почти расиста», отметив при этом, что даже его сторонники считают Трампа человеком «безрассудным и опасным для мира». По словам Мандельсона, в то время Трамп проявлял неуважение к правительству Великобритании, относясь к Соединенному Королевству «как к очередному штату» своей страны. Однако позже Мандельсон признал, что его критика в адрес американского лидера была необоснованной.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее президент США опроверг свою причастность к подаренной Эпштейну непристойной открытке.

