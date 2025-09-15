Житель Милана случайно лишил жизни соседку, упав на нее с четвертого этажа

В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона и приземлился на 83-летнюю соседку

В Милане 70-летний мужчина выпал с балкона на четвертом этаже и приземлился на пожилую соседку. Выжить пенсионерке не удалось, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, мужчина приземлился на 83-летнюю Франческу Манно, которая в этот момент возвращалась домой. Полученные травмы оказались для женщины несовместимы с жизнью.

Как сообщает газета, сам мужчина выжил. Его госпитализировали в критическом состоянии с многочисленными переломами. Изначально следствие рассматривало версию о совместном падении пенсионеров, однако позже выяснилось, что мужчина и женщина не были знакомы друг с другом. Выжившему предъявлено обвинение в непредумышленном лишении жизни. Расследование продолжается.

До этого в Екатеринбурге пятилетний ребенок выпал с восьмого этажа на автомобиль и выжил. Отец отвлекся на стирку и не заметил, как его маленький сын забрался на подоконник. О падении он узнал от прибежавшего соседа. Сообщается, что мальчик упал на капот припаркованной у окон машины, именно это спасло ему жизнь.

Ранее в Китае брат и сестра повисли на краю балкона на высоте 13-го этажа.