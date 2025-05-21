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Стало известно, как удалось выжить ребенку, упавшему с восьмого этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа на капот Hyundai
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Telegram-канал «URA.RU»

В Екатеринбурге пятилетний ребенок выпал с восьмого этажа на автомобиль и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на источник.

«Отец отвлекся на стирку и не заметил, что его сын забрался на подоконник. О падении он узнал от прибежавшего соседа. Когда мужчина вышел на улицу, ребенка уже забирала скорая», — говорится в сообщении.

По информации источника, под окнами дома стоял припаркованный автомобиль Hyundai. Мальчик упал на капот машины, и это спасло ему жизнь.

По словам близких пострадавшего ребенка, в 11 утра врачи прооперировали мальчика: ему удалили почку и селезенку. На 21 мая медики запланировали еще одну операцию.

До этого сообщалось, что в Волгограде автомобиль «Нива» задним ходом наехал на группу людей, стоявших у пешеходного перехода. На кадрах, снятых из проезжающего автомобиля, видно, что пешеходы стояли спиной к приближающейся машине и не заметили его, в результате «Нива» наехала на людей.

Ранее челябинец избил велосипедиста после того, как сбил его на авто.

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