В РФ айтишника оштрафовали за отправку сотням коллег письма с осуждением СВО

Суд в Москве оштрафовал айтишника, который при увольнении отправил сотням коллег письмо с осуждением специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации журналистов, мужчина в течение двух лет работал в одной из российских IT-компаний. Он занимал должность системного инженера.

Впоследствии москвич решил уволиться, предварительно купив билеты во Францию. При этом до того, как полностью разорвать связи с фирмой, айтишник отправил 513 пользователям корпоративной почты письмо, в котором раскритиковал действия правительства РФ и проведение СВО.

На этом фоне сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. В ходе нее было установлено, что мужчина воспринимает население РФ как враждебную группу. Более того, в разосланном им письме были обнаружены лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к россиянам.

В связи с этим полицейские составили в отношении айтишника протокол по статье КоАП РФ, касающейся возбуждения ненависти или вражды. Мужчина лично не присутствовал на судебных заседаниях и лишь передал через своего адвоката, что в письме выразил свое собственное отношение к политической ситуации в стране. Также он сообщил, что хотел уехать за границу, «чтобы не платить налоги за войну в РФ».

Изучив материалы дела, суд избрал москвичу наказание в виде административного штрафа. Согласно законодательству, указанная статья КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее прожившего 16 лет в РФ украинца лишили российского гражданства за посты, дискредитирующие армию.