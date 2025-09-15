На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известного шеф-повара арестовали за ограбление трех банков

Mirror: в США арестовали шеф-повара Валентино Лучина, ограбившего 3 банка
true
true
true
close
valentinoluchin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сан-Франциско полиция задержала 62-летнего Валентино Лучина — бывшего шеф-повара известных ресторанов — по подозрению в ограблении трех банков в течение одного дня, пишет Mirror.

По данным полиции, мужчина в Центральном районе города входил в отделения банков и передавал кассирам записки с требованием наличных. Опасаясь за жизнь, сотрудники отдавали ему деньги. Вскоре мужчина был задержан и помещен в окружную тюрьму, предъявив обвинения по нескольким пунктам в ограблении и попытке ограбления. Официальные обвинения пока не предъявлены.

Это не первый случай, когда имя Лучина появляется в уголовных хрониках. В 2018 году он уже был арестован после ограбления отделения Citibank в Оринде, штат Калифорния. Тогда он якобы вынес $18 тысяч наличными, угрожая кассиру пневматическим пистолетом. Позднее он признался, что использовал бутафорское оружие и даже написал извинение кассиру.

Валентино родом из Италии и с 1993 года работает в США. В начале карьеры он получил известность как повар итальянской кухни в калифорнийском ресторане Rose Pistola, а позже открыл собственное заведение Ottavio в Уолнат-Крик. Однако ресторан закрылся в 2016 году на фоне финансовых проблем, после чего шеф-повар столкнулся с долгами в размере более $100 тысяч.

Ранее шеф-повар из Латвии изрезал ножом помогавшего ему с ремонтом иранца из ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами