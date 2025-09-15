Известного шеф-повара арестовали за ограбление трех банков

В Сан-Франциско полиция задержала 62-летнего Валентино Лучина — бывшего шеф-повара известных ресторанов — по подозрению в ограблении трех банков в течение одного дня, пишет Mirror.

По данным полиции, мужчина в Центральном районе города входил в отделения банков и передавал кассирам записки с требованием наличных. Опасаясь за жизнь, сотрудники отдавали ему деньги. Вскоре мужчина был задержан и помещен в окружную тюрьму, предъявив обвинения по нескольким пунктам в ограблении и попытке ограбления. Официальные обвинения пока не предъявлены.

Это не первый случай, когда имя Лучина появляется в уголовных хрониках. В 2018 году он уже был арестован после ограбления отделения Citibank в Оринде, штат Калифорния. Тогда он якобы вынес $18 тысяч наличными, угрожая кассиру пневматическим пистолетом. Позднее он признался, что использовал бутафорское оружие и даже написал извинение кассиру.

Валентино родом из Италии и с 1993 года работает в США. В начале карьеры он получил известность как повар итальянской кухни в калифорнийском ресторане Rose Pistola, а позже открыл собственное заведение Ottavio в Уолнат-Крик. Однако ресторан закрылся в 2016 году на фоне финансовых проблем, после чего шеф-повар столкнулся с долгами в размере более $100 тысяч.

