Шеф-повар из Латвии изрезал ножом помогавшего с ремонтом иранца из ревности

В Ирландии вынесли приговор шеф-повару из Латвии, который устроил дома поножовщину в новогодний день 2021 года. Об этом пишет Delfi.

По данным суда округа Лимерик, 37-летний гражданин Латвии, давно работающий шеф-поваром в Ирландии, напал на 45-летнего иранца, который находился в его квартире. Мужчины были знакомы, последний помогал шеф-повару с ремонтом, а в праздничный день выпивал с ним. Оказалось, что нападавший приревновал к своему гостю жену, которую не застал с утра дома.

Следствие доказало, что Юрис П., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности несколько раз ударил своего предполагаемого соперника кухонным ножом. Врачи зафиксировали у иранца четыре колотых ранения верхней части бедра и правой стороны груди.

Пострадавший рассказал, что не помнит деталей нападения. В итоге картину происшествия следователи восстановили с помощью записей камер видеонаблюдения и свидетельств медиков, так главным подозреваемым оказался шеф-повар. Сначала он утверждал, что приятель сам причинил себе телесные повреждения, но позже признал свою вину.

Суд узнал, что Юрис П. уже 14 раз наказывался за небольшие нарушения общественного прядка и правил дорожного движения. Адвокат мужчины утверждал, что приступ ревности к пострадавшему могли спровоцировать бутылка виски и сидр, которые его клиент пил в тот день. В итоге латвийского шеф-повара приговорили к трем годам тюремного заключения, при этом в местах лишения свободы осужденный проведет лишь 18 месяцев.

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