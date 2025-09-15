В зале «Зарядье» прозвучат сочинения композитора Шостаковича

В зале «Зарядье» 25 сентября состоится концерт, посвященный 119-й годовщине со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает пресс-служба мероприятия.

Программа включает ключевые произведения автора, которые исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Солистом выступит виолончелист Александр Князев.

Открытие вечера будет посвящено памяти недавно ушедшего композитора Родиона Щедрина. Его произведение «Диалоги с Шостаковичем», написанное по заказу Мариса Янсонса и Питтсбургского оркестра, откроет программу.

Центральным моментом первого отделения станет исполнение Концерта № 1 для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор, посвященного Мстиславу Ростроповичу. Его также исполнит Князев.

«Думаю, почти все виолончелисты мира в XX веке находились под воздействием магии исполнительского дара Мстислава Ростроповича, и я, конечно, не являлся исключением. Концерты Шостаковича, которые были ему посвящены, Ростропович играл гениально», — сказал виолончелист.

Он подчеркнул, что несмотря на это, ему удалось найти и что-то свое, личное в интерпретации этой потрясающей музыки.

«Думаю, что поиск своего взгляда, несмотря на сложившиеся традиции, должен всегда оставаться самым главным принципом», — добавил Князев.

Второе отделение программы представит один из главных шедевров симфонической музыки XX века — Симфонию № 5 ре минор. Произведение, созданное в сложный для композитора период, стало ответом на жесткую критику, опубликованную в статье «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда». Премьера симфонии состоялась 21 ноября 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.