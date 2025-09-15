На пляже в Сочи не смогли спасти россиянку, приехавшую погостить к сыну

В Сочи врачи не смогли спасти туристку, которой стало плохо на пляже

Российская туристка почувствовала себя плохо во время отдыха у моря в Краснодарском крае. Спасти ее не удалось, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

Трагический случай произошел на пляже «Цирк» в Хостинском районе Сочи. Очевидцы рассказали, что женщина пожаловалась на слабость. Отдыхающие вызвали скорую помощь, которая приехала спустя полчаса. Медики провели реанимационные действия, однако они не помогли.

Как сообщили RG.ru в правоохранительных органах Краснодарского края, женщине было 62 года. Она приехала в гости к сыну. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

До этого туристка из России потеряла сознание после укуса обезьяны в Таиланде. Инцидент произошел на популярной смотровой площадке Кхао То Сае на Пхукете, также известной как «гора обезьян». По словам очевидцев, россиянка приехала туда с экскурсией и подошла слишком близко к животным, вероятно, пытаясь их покормить.

Одна из макак напала на женщину и укусила ее за предплечье. На место экстренно прибыли спасатели-волонтеры и обработали рану, но в момент оказания первой помощи пострадавшей стало хуже, и она потеряла сознание. Медики госпитализировали туристку.

Ранее в Сочи спасатели помогли выбраться из ущелья семье с полугодовалым малышом.