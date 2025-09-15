В Сочи спасатели помогли выбраться из ущелья семье с полугодовалым малышом

Спасатели эвакуировали семью с полугодовалым ребенком в горах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Семья с ребенком прогуливалась по водопадам в Мамедовом ущелье. В какой-то момент они заблудились и ушли вверх по каньону реки Куапсе.

«Поднявшись на гору, семья смогла позвонить в 112. Сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России и региональные спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали супругов с шестимесячным мальчиком», — пояснили в пресс-службе.

2 сентября в Сочи трех человек смыло в горную реку бурным потоком при сбросе воды на гидроэлектростанции.

Информация об инциденте в спасательную службу экстренного ведомства поступила от оператора службы «112». Первым поступило сообщение о том, что в реке ниже плотины ГЭС потоком воды смыло девушку. Спасатели Краснополянского подразделения МЧС России быстро прибыли на место и обнаружили на камне посередине реки двух человек — парня и девушку. Их эвакуировали на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь паре не потребовалась.

Позднее поступил второй вызов — на этот раз о женщине, которая держалась за камень в русле реки и не могла самостоятельно выбраться. Спасатели эвакуировали 40-летнюю туристку в безопасное место и передали врачам скорой помощи.

Ранее спасатели эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад в горах Казахстана.