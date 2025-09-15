На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спортивный портал «Чемпионат» отметил 20-летие в «Лужниках»

«Чемпионат» собрал звезд спорта на юбилее в «Лужниках»
Павел Ткачук/Rambler&Co

«Чемпионат», входящий в состав Rambler&Co, отпраздновал свое двадцатилетие масштабным событием в московских «Лужниках», сообщает пресс-служба спортивного портала.

Участниками мероприятия стали ключевые фигуры спортивной индустрии, включая основателей портала, олимпийских чемпионов и известных комментаторов. Среди гостей были Климент Колесников, Софья Великая, Елена Веснина, Александр Мальцев, Александр Тихонов, а также Георгий Черданцев и Владимир Гомельский.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил команду издания с юбилеем. По его словам, «Чемпионат» стал одним из лидеров спортивной журналистики страны, объединив миллионы болельщиков и завоевав доверие аудитории.

Гендиректор «Чемпионата» и исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер подчеркнул профессионализм команды.

«Команда «Чемпионата» демонстрирует высочайший профессионализм, что доказывает двадцатилетний опыт успешной реализации проектов. Мероприятие отражает ценности бренда: энергию, открытость и дух победителей», --сказал он.

Основатель портала Дмитрий Сергеев получил подарок — фирменное джерси, хранившееся в редакции с 2005 года.

«Мы с партнером создавали «Чемпионат», исполняя мечту. Я счастлив, что вы так достойно продолжаете это дело», — признался Сергеев.

Главный редактор портала Вячеслав Опахин назвал «Чемпионат» историей о воплощении мечты.

«Нам удается реализовывать мечты сотрудников, спортсменов и болельщиков. Мы лидеры потому, что в нашей основе — команда и настоящая, немного сумасшедшая любовь к спорту», — отметил главред портала.

Атмосферу праздника создавали ведущий Василий Артемьев, звезда регби и телевидения, и группа «Волга-Волга», исполнившая культовые спортивные хиты.

