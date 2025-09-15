На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир автобуса в Казани выбил кондуктору зуб за просьбу оплатить проезд и попал на видео

В Казани пассажир автобуса выбил кондуктору зуб за просьбу оплатить проезд
В Казани пассажир, которого попросили оплатить проезд, набросился на кондуктора. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел в автобусе, который двигался по маршруту №46. Предварительно, кондуктор попросил одного из пассажиров оплатить проезд, на что тот ему ответил ударом по лицу — агрессор выбил сотруднику зуб.

После содеянного злоумышленник скрылся. Задержать его не удалось.

До этого мужчину избили в иркутском автобусе за просьбу уступить место пожилым людям. По словам очевидцев, крупный мужчина занял место, когда рядом стояли пенсионеры. Один из очевидцев сделал ему замечание, но пассажир отреагировал на него агрессивно.

Ранее проверку начали после того, как кондуктор в Новосибирске оттаскала школьницу за волосы.

