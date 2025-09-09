Проверку начали после того, как кондуктор в Новосибирске оттаскала школьницу за волосы

В Новосибирске проводится проверка после того, как кондуктор автобуса оттаскала 17-летнюю пассажирку за волосы. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России сообщает РИА Новости.

В полиции сообщили, что заявлений по факту случившегося в правоохранительные органы не поступало. В данный момент стражи порядка проводят проверку по факту инцидента, участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел днем 5 сентября в автобусе, выполнявшем рейс по маршруту №28. Кондуктор подошла к сидевшей на кресле пассажирке и потребовала оплатить проезд — 17-летняя девушка сразу же предоставила школьный проездной, но женщина решила, что пассажирка не похожа на школьницу и отобрала карту. Подросток попыталась вернуть ее силой, но кондуктор в ответ схватила пострадавшую за волосы.

Ранее российский кондуктор ударила мальчика, пытавшегося проехать зайцем, и попала на видео.