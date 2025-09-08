На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину избили в иркутском автобусе за просьбу уступить место пожилым людям

В Иркутске мужчина попросил пассажира автобуса уступить место и пострадал
Telegram-канал «Babr Mash»

Житель Иркутска попросил пассажира уступить место в автобусе и пострадал. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошел в иркутском автобусе, выполнявшем рейс по маршруту № 30. По словам очевидцев, крупный мужчина занял место, когда рядом стояли пенсионеры. Один из очевидцев сделал ему замечание, но пассажир отреагировал на него агрессивно.

В итоге нападавший избил оппоненту лицо до крови и покинул салон автобуса. В УМВД по городу ЧП пока не комментировали.

6 сентября в Краснодаре пожилая женщина набросилась на 11-летнюю девочку, которая заняла свободное место в автобусе. По словам матери девочки, ее дочь вместе с подругой зашла в транспорт на остановке у ТРЦ «Красная Площадь», оплатила проезд и села на свободное сиденье. Это спровоцировало агрессию со стороны пожилой пассажирки, которая начала оскорблять ребенка, используя нецензурную брань. Затем женщина перешла к физическому насилию: схватила девочку за шею и начала ее душить, угрожая расправой. Ребенок плакал и пытался вырваться. Школьницу спасли пассажиры, нападавшая отпустила девочку, врачи зафиксировали у нее ушибленные ссадины шеи и гематомы.

Ранее кондуктор автобуса оттаскала за волосы 17-летнюю девушку в Новосибирске.

