В Вологодской области с марта закрылись 60% алкомаркетов

Филимонов: в Вологодской области закрылись около 60% алкомаркетов
Shutterstock/FOTODOM

С момента введения ограничения на розничную продажу алкоголя в Вологодской области закрылись около 60% алкомаркетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

По его словам, за весь период действия ограничения из 610 алкомаркетов закрылись 364, что составляет почти 60% от всего рынка в регионе.

Из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце на контроле остались только 45 точек, отметил Филимонов.

Кроме этого, отмечает глава Вологодской области, продолжается профилактика вейп-продукции. На старте инициативы 9 июня 2025 года работало 316 точек продаж, но на данный момент 138 из них уже закрылись.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области начал действовать закон, по которому продавать алкоголь в регионе разрешено только в определенное время: в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни, а также во время новогодних каникул — с 8:00 до 23:00. Данные ограничения не действует для ресторанов: они продают алкоголь в соответствии со своим режимом работы.

Ранее Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя.

