Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя

Онищенко предложил повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
Нина Зотина/РИА Новости

В России необходимо поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в 14 лет гражданину РФ выдают паспорт, в 18 лет наступает совершеннолетие, а физиологически человек заканчивает свое развитие в 21 год, тогда он полностью становится взрослым человеком.

«Поэтому давайте возраст людей, которым можно продавать алкоголь, доведем до 21 года», — сказал академик РАН.

Он обратил внимание, что противники этой идеи часто отмечают, что молодые люди уже с 18 лет идут в армию.

«Как же так, в армию призываем, а водку пить не разрешаем. Да, не разрешаем. Например, в США возраст людей, которым разрешается продавать алкоголь, — 21 год, несмотря на то, что они в армии служат, бизнесом занимаются и детей рожают», — заявил Онищенко.

В августе глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил поэтапно повысить возраст продажи спиртного. Он отметил, что большинство российских одиннадцатиклассников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, вовлекая в это несовершеннолетних соучеников. По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь, на три года.

Эту инициативу поддержали в Госдуме — депутат Виталий Милонов призвал добиваться того, чтобы молодые люди не ассоциировали свое взросление с правом потреблять спиртное.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».

