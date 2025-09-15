На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичи увидят северное сияние

Астрофизик Чугай: москвичи увидят северное сияние
true
true
true
close
Подслушано Вязники/VK

Жители и гости Москвы увидят северное сияние в ночь на вторник, 16 сентября. Об этом 360.ru рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.

Он уточнил, что это явление возникает на фоне свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 км. По его словам, когда этот поток попадает на магнитное поле Земли, происходит дополнительное ускорение.

Полярное сияние редко встречается вне северных широт, добавил эксперт.

«Я это в юности видел в городе Шахты в Ростовской области. Наблюдал и понял, что это полярное сияние. Даже до Ростова дошло», — добавил Чугай.

Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман до этого говорила, что москвичи смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе по вечерам в период до 28 сентября. Промежуток времени, в которое можно будет увидеть МКС, ограничен. Так, например, 15 сентября, пролеты МКС над Москвой произойдут с 20:13:38 до 20:17:57 и с 21:49:53 до 21:50:49, 16 сентября — с 19:25:13 до 19:31:06 и с 21:01:17 до 21:04:00. Специалист советует наблюдать с места, где будет открыт юго-западный горизонт.

Ранее москвичей предупредили об осенней погоде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами