Москвичи увидят северное сияние

Жители и гости Москвы увидят северное сияние в ночь на вторник, 16 сентября. Об этом 360.ru рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.

Он уточнил, что это явление возникает на фоне свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 км. По его словам, когда этот поток попадает на магнитное поле Земли, происходит дополнительное ускорение.

Полярное сияние редко встречается вне северных широт, добавил эксперт.

«Я это в юности видел в городе Шахты в Ростовской области. Наблюдал и понял, что это полярное сияние. Даже до Ростова дошло», — добавил Чугай.

Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман до этого говорила, что москвичи смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе по вечерам в период до 28 сентября. Промежуток времени, в которое можно будет увидеть МКС, ограничен. Так, например, 15 сентября, пролеты МКС над Москвой произойдут с 20:13:38 до 20:17:57 и с 21:49:53 до 21:50:49, 16 сентября — с 19:25:13 до 19:31:06 и с 21:01:17 до 21:04:00. Специалист советует наблюдать с места, где будет открыт юго-западный горизонт.

