Москвичей предупредили об осенней погоде

Тишковец: осенняя погода ждет москвичей на следующих выходных, пройдут дожди
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

Осенняя погода ожидается в Москве на следующих выходных. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начнутся проливные дожди, воздух остынет до +11°C.

«В субботу североатлантический циклон принесет с собой «полчища» фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра воды или около 1/3 от всей месячной нормы. Ночью +10 — +13°C, днем с трудом до плюс 16°C», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что в воскресенье в тылу циклона будет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до +7 — +10°C, в середине дня всего +11°C — +14°C.

«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов», — резюмировал он.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный фон в августе на территории России был в пределах нормы, но в некоторых регионах температура сильно превышала климатические характеристики.

Ранее юрист оценил новые критерии отключения отопления.

