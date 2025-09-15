Москвичам рассказали, когда можно будет увидеть МКС в небе

Жители и гости Москвы смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в небе по вечерам в период до 28 сентября. Об этом «Москве 24» рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, МКС будет видна как быстродвижущаяся яркая «звезда». Она будет двигаться по орбите на высоте около 400 км со скоростью примерно 7 км/с. Ее можно будет рассмотреть вечером на безоблачном небе.

Промежуток времени, в которое можно будет увидеть МКС, ограничен. Так, например, 15 сентября, пролеты МКС над Москвой произойдут с 20:13:38 до 20:17:57 и с 21:49:53 до 21:50:49, 16 сентября — с 19:25:13 до 19:31:06 и с 21:01:17 до 21:04:00. Специалист советует наблюдать с места, где будет открыт юго-западный горизонт.

«МКС вспыхнет как яркая звездочка и достаточно быстро исчезнет — так как с нашего места наблюдения уже не будет видно, как она отражает солнечный свет», — пояснила Кошман.

11 сентября сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32», который должен привезти на МКС новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала с Байконура.

Ранее новый грузовой корабль стартовал к МКС с космодрома во Флориде.