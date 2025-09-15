Росгвардия отчиталась об обеспечении безопасности в единый день голосования

Росгвардия: выборы в единый день голосования в России прошли без происшествий

Единый день голосования с 12 по 14 сентября прошел без происшествий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий», — сказали в ведомстве.

Накануне Единого дня росгвардейцами были обследованы свыше 4 тысяч избирательных участков, а также прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и устройств. Во время выборов военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, участковых, территориальных и выездных избирательных комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования.

Экипажи вневедомственной охраны несли службу круглосуточно на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам осуществления волеизъявления граждан.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что глава РФ Владимир Путин высоко оценит работу Центризбиркома (ЦИК) при подготовке и проведении единого дня голосования.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров во время выборов.