В Кремле выразили уверенность, что Путин высоко оценит работу ЦИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что глава РФ Владимир Путин высоко оценит работу Центризбиркома (ЦИК) при подготовке и проведении единого дня голосования.

«Традиционно президент дает очень высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии. Убежден, что так же будет и на этот раз», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, высокие результаты врио губернатора Курской области Александра Хинштейна и ряда других действующих глав регионов говорят о продолжающейся консолидации общества вокруг курса российского президента и его поддержанных кандидатов. Пресс-секретарь отметил, что именно те, кто получил поддержку главы государства, показывают наиболее убедительные результаты на выборах.

По данным ЦИК, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов после обработки 99,2% бюллетеней набирает 88,12% голосов избирателей. Высокий результат также демонстрируют врио губернатора Курской области Александр Хинштейн — 86,92%, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — 84,21% и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев — 83,85%.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров во время выборов.