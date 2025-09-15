На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке хакеров во время выборов

Памфилова: со старта выборов на сайт ЦИК совершили более 500 тыс. атак
Свыше 500 тыс. атак зафиксировали на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) со старта выборов в 2025 году. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования, передает ТАСС.

«Были проблемы с обновлением, с видеотрансляцией, с видеосвязью», — сказала она.

Памфилова добавила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись 700 кибератакам. По словам главы ЦИК, это больше, чем было зафиксировано на выборах президента в 2024 году.

Также она отметила, что три участка в Белгородской области и один в Брянской эвакуировали из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время выборов. По словам Памфиловой, голосование перенесли в другие места. Была проделана серьезная работа по оборудованию резервных помещений, источников питания, электроснабжения и проработана система быстрой эвакуации.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

