В Подмосковье воздушный шар приземлился посреди жилых домов

Воздушный шар приземлился прямо в жилом квартале в городе Дмитрове, расположенном в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, летательный аппарат принадлежит воздухоплавательному клубу «Подари небо». Данная организация предлагает индивидуальные полеты на воздушных шарах за 32 тыс. рублей.

«Воздушный шар приземлился <...> буквально в нескольких метрах от электрических проводов», — подчеркивается в материале.

При этом в клубе произошедшее назвали «штатной ситуацией». В организации заявили, что никакие из их летательных аппаратов не падали.

8 августа в городе Бристоль в Великобритании воздушный шар врезался в здание школы. Летательный аппарат при снижении задел крышу образовательного учреждения, при этом после удара корзина с пассажирами опасно накренилась. Тем не менее пилоту удалось стабилизировать положение, после чего воздушный шар благополучно приземлился на школьном поле. По счастливой случайности в школе не было детей, так как в тот момент шли летние каникулы.

Ранее в Бразилии воздушный шар с людьми загорелся и упал на землю.