На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье воздушный шар приземлился посреди жилых домов

112: в подмосковном Дмитрове воздушный шар приземлился прямо в жилом квартале
true
true
true
close
Telegram

Воздушный шар приземлился прямо в жилом квартале в городе Дмитрове, расположенном в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, летательный аппарат принадлежит воздухоплавательному клубу «Подари небо». Данная организация предлагает индивидуальные полеты на воздушных шарах за 32 тыс. рублей.

«Воздушный шар приземлился <...> буквально в нескольких метрах от электрических проводов», — подчеркивается в материале.

При этом в клубе произошедшее назвали «штатной ситуацией». В организации заявили, что никакие из их летательных аппаратов не падали.

8 августа в городе Бристоль в Великобритании воздушный шар врезался в здание школы. Летательный аппарат при снижении задел крышу образовательного учреждения, при этом после удара корзина с пассажирами опасно накренилась. Тем не менее пилоту удалось стабилизировать положение, после чего воздушный шар благополучно приземлился на школьном поле. По счастливой случайности в школе не было детей, так как в тот момент шли летние каникулы.

Ранее в Бразилии воздушный шар с людьми загорелся и упал на землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами