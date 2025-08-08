Воздушный шар взрезался в здание школы во время международного фестиваля

В Великобритании во время международного фестиваля один из воздушных шаров врезался в здание школы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в первый день Международного фестиваля воздушных шаров в городе Бристоле. Воздушный шар с надписью JLL при снижении задел крышу начальной школы Oasis Academy Connaught. На кадрах видно, как корзина с пассажирами опасно накренилась после удара, но пилоту удалось стабилизировать положение, выпустив горячий воздух.

По счастливой случайности в школе не было детей из-за летних каникул, никто не пострадал. Воздушный шар благополучно приземлился на школьном поле. В результате инцидента повреждена лишь часть кровельного покрытия, которое оперативно отремонтируют. Мероприятие продолжается в запланированном режиме.

Ранее воздушный шар с людьми загорелся и упал в Бразилии.