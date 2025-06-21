Воздушный шар с людьми загорелся и упал в Бразилии, есть погибшие

В Бразилии при падении воздушного шара погибли не менее 8 человек

Не менее восьми человек погибли в результате падения воздушного шара в Бразилии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Это произошло в штате Санта Катарина. Воздушный шар загорелся прямо в воздухе, после чего упал на землю.

Власти штата рассказали, что на шаре могло находиться до 22 человек. В связи с этим Baza предполагает, что число погибших может увеличиться.

Причина трагедии пока неизвестна.

7 июня аэростат с людьми упал в Новосибирске. О пострадавших не сообщалось. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием.

В мае в Мексике на видео запечатлели момент возгорания воздушного шара с людьми на борту во время Первого фестиваля воздушных шаров в муниципалитете Энрике Эстрада. Аэростат собирался взлететь и загорелся, несмотря на это, он поднялся в небо, но затем стал терять высоту.

На кадрах видно, как корзину охватило дымом. Один человек пытался удержаться за внешнюю веревку, но упал на землю, еще двое пассажиров получили ожоги.

Ранее инсталляция Lego обрушилась в США.