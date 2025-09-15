Курьер мошенников забрал у российской пенсионерки 7,7 млн рублей и попался полиции

В Оренбурге поймали курьера мошенников, который забрал у 78-летней пенсионерки крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником прокуратуры. Он сообщил, что пенсионерку якобы подозревают в финансировании ВСУ, и потребовал обналичить сбережения для «декларации». Горожанка поверила аферистам и сняла через банкомат 7,7 млн рублей. Она передала сумку с деньгами курьеру злоумышленников во дворе своего дома.

В ходе оперативных мероприятий по горячим следам был задержан 19-летний житель Ижевска. При нем обнаружили похищенные деньги. Подозреваемый пояснил, что согласился на «легкий заработок» через сайт знакомств и действовал по указаниям «кураторов».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Похищенные денежные средства изъяты, их вернут владелице.

Ранее россиянка продала машину и квартиру, чтобы отдать мошенникам 7,5 млн рублей.