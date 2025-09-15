Назван крупнейший канал распространения фейков про выборы в России

Больше половины фейков, замаскированных под посты недовольных россиян и распространявшихся в дни голосования, подготовлены и вброшены ЦИПсО при помощи Telegram-канала журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением). Об этом свидетельствуют итоги расследования Telegram-канала «Война с фейками».

Команда канала сообщила, что с помощью социальной инженерии получила доступ к закрытому Telegram-каналу редакции Невзорова, и видела все посты задолго до публикации.

«Так мы выяснили как беглый иноагент в связке с украинскими крео-фермами и ботами ЦИПсО системно распространял фейки про выборы в России, маскируясь под жителей страны и локальных оппозиционеров. Через этот канал прошли 11 фейков из 20 наиболее цитируемых», — сообщили в «Войне с фейками».

Также команда канала сообщила, что за несколько дней до начала голосования обратила внимание на ряд фейков, похожих как по содержанию, так и по схеме распространения. После изучения подробностей она смогла получить доступ к закрытому координационному каналу Невзорова «Наповальство», где креативы будущих фейков размещались за несколько часов до публикации. Предполагается, что это было сделано для утверждения фейковой информации с заказчиком.

Уточняется, что каждый фейк из «Наповальства» расходится по единой схеме — сначала инфоповод появляется в небольшом паблике, затем разносится ботами по комментариям, после публикуется на более крупной проукраинской площадке.

«Крео-фермы ЦИПсО отправляют редакции Невзорова задания для фабрикации фейков, а его контент-центр занимается созданием и распространением ложных материалов. Площадками выступают не только Telegram-канал самого Невзорова — используется развернутая сеть различных чатов и каналов», — рассказала команда «Войны с фейками».

Отмечается, что именно в канале «Наповальство» изначально появились фейки про якобы «антисемитский» автобус Курского избиркома, бюллетень в доме престарелых в Брянской области и ручку с исчезающими чернилами.

«Война с фейками» напомнила, что ранее Невзоров в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что авторами его канала являются не только он сам и его жена, но и некая «пара помощников», а также что у него есть контакты украинской разведки, и он рад с ней сотрудничать.

«Фейки про выборы в России, как оказалось, можно делать, не посещая избирательный участок, и даже находясь за границей. Этим и пользуется контент-фабрика имени Невзорова. Вот только с таким безалаберным отношением к информационной безопасности шансов обмануть подготовленных пользователей у них немного», — резюмировала «Война с фейками».