В США мать родила «рекордного ребенка» весом 6,3 кг

В больнице Святого Иосифа в Ривервью, штат Флорида, родился мальчик весом 6,3 кг — почти в два раза тяжелее среднего новорожденного. Это рекордный показатель для данного медучреждения, пишет LADBible.

Мать малыша, 40-летняя Даниэлла Хайнс, перенесла кесарево сечение. По словам женщины, это не первый ее ребенок, и ощущения при беременности были совершенно иными по сравнению с прошлым разом.

«Когда я впервые увидела Аннана [имя новорожденного], я подумала: «Чей это ребёнок? Он действительно вышел из меня?», — вспоминает американка с улыбкой.

Необычные размеры малыша объясняют сразу несколько факторов, сообщили в больнице. Родители ребенка — высокие люди: рост Даниэллы составляет 183 см, а ее мужа — на пять сантиметров выше. Кроме того, во время беременности у женщины был диагностирован гестационный диабет, который часто приводит к рождению крупных детей.

По словам мамы, сын ведет себя спокойно, за исключением моментов, когда приходит время кормления.

