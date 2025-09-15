Названы самые травмоопасные виды спорта

Профессиональный спорт — это не только яркие победы и зрительское признание, но и постоянный риск для здоровья. Как сообщил в беседе с РИАМО врач-травматолог клиники «Медицина» Александр Шелепов, сегодня спортивные увечья составляют от 2% до 5% всех случаев травматизма, причем некоторые дисциплины остаются наиболее опасными.

Среди них, по его словам, единоборства, футбол, баскетбол, гандбол, спортивная гимнастика, велоспорт, а также тяжелая атлетика. Каждая из этих дисциплин подвергает риску отдельные части тела. К примеру, боксеры чаще травмируют руки и лицо, тхэквондисты — ноги и лицо, борцы — колени, связки и мениски.

«Любой профессиональный спорт — это игра на грани: скорость, контакт, сложные движения и нагрузка на тело делают травмы почти неизбежными», — отметил врач.

Понимание специфики травм помогает спортсменам и тренерам выстраивать профилактику, а зрителям — ценить не только победы, но и риск, на который идут атлеты ради достижений.

Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Урбанович до этого перечислил проблемы суставов и спины, с которыми нельзя бегать. К ним можно отнести, например, прогрессирующий артроз, воспалительные заболевания суставов, нестабильность позвонков, выраженные грыжи межпозвоночных дисков.

