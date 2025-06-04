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Названы проблемы суставов и спины, с которыми нельзя бегать

Врач Урбанович: при артрозе и нестабильности позвонков заниматься бегом нельзя

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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Если у пациента имеются значительные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то заниматься бегом не стоит. К таким проблемам можно отнести, например, прогрессирующий артроз, воспалительные заболевания суставов, нестабильность позвонков, выраженные грыжи межпозвоночных дисков, рассказал «Газете.Ru» травматолог-ортопед «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Урбанович.

«Бег подразумевает серьезную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, но здесь многое зависит от целей человека и состояния его здоровья. Если суставы, мышцы и связки не болят постоянно, техника бега корректная, а обувь специально подобрана под этот тип активности – заниматься можно. Но при серьезных проблемах от этого вида спорта стоит отказаться. Осевая нагрузка во время бега в их случае повышает риск травм связочного аппарата, менисков и мышц, а также может спровоцировать обострение хронических болезней. Особенно – если организм не подготовлен к интенсивным нагрузкам», – отметил врач.

При наличии перечисленных заболеваний, по словам врача, стоит провести диагностику, заняться ЛФК, пройти курс лечения у мануального терапевта или реабилитолога, а при наличии показаний – выполнить операцию. Только когда опорно-двигательный аппарат придет в норму, можно начинать бегать.

«Если вы просто хотите укрепить организм, то бег — не лучший выбор. Есть менее опасные для опорно-двигательного аппарата активности. Прежде всего – ходьба, в том числе скандинавская. Альтернативно можно заняться плаванием или ездой на велосипеде, освоить беговые лыжи. По сравнению с бегом эти дисциплины отличаются более мягкой нагрузкой на суставы и позвоночник, а значит и риск травм – тоже ниже», – заключил врач.

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