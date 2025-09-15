Двух человек за одну ночь порезали ножом в столичных парках

SHOT: в Москве за ночь двух человек порезали ножом в парках

В двух разных парках Москвы напали с ножом на мужчину и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый инцидент произошел в Филевском парке — там обнаружили мужчину с ножевым ранением в шею, он не выжил. Несколько часов спустя в Битцевском парке нашли женщину, рядом с которой находился нож. Информации о травмах, которые она получила, не поступало. Спасти ее также не удалось, на месте происшествия работают специалисты.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Он полностью признал свою вину. Следственный комитет ходатайствует об его аресте. Расследование случившегося находится на контроле столичной прокуратуры.

