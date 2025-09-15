На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двух человек за одну ночь порезали ножом в столичных парках

SHOT: в Москве за ночь двух человек порезали ножом в парках
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

В двух разных парках Москвы напали с ножом на мужчину и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый инцидент произошел в Филевском парке — там обнаружили мужчину с ножевым ранением в шею, он не выжил. Несколько часов спустя в Битцевском парке нашли женщину, рядом с которой находился нож. Информации о травмах, которые она получила, не поступало. Спасти ее также не удалось, на месте происшествия работают специалисты.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Он полностью признал свою вину. Следственный комитет ходатайствует об его аресте. Расследование случившегося находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее нападение с ножом одного пассажира Московского метро на другого попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами