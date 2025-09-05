На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нападение с ножом одного пассажира Московского метро на другого попало на видео

В Московском метро конфликт между двумя пассажирами закончился поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД России.

Инцидент произошел в поезде на Калужско-Рижской линии. По предварительной информации, двое мужчин поссорились на станции «Ленинский проспект». Один из них не смог справиться с эмоциями и напал на оппонента с ножом.

На кадрах опубликованного видео злоумышленник подошел к другому мужчине, обхватил его за корпус, пытался повалить на пол, а затем порезал ему руку. Часть пассажиров, ставших свидетелями конфликта, поспешила пересесть. Некоторые встали рядом и призывали мужчин вести себя благоразумно, а кто-то пытался разъединить дерущихся.

«По прибытии поезда на станцию «Шаболовская» полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый житель столицы. Потерпевшему оказана своевременная медицинская помощь», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Ранее в Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу из аэрозольного пистолета в метро.

