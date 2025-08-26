Вирусолог: уберечься от «стратуса» в предстоящий эпидсезон будет сложно

В предстоящий период подъема заболеваемости россиянам будет непросто уберечься от нового штамма коронавируса «стратус» на фоне его высокой контагиозности. Но большинство россиян перенесут его без серьезных последствий, а тем, кто входит в группы риска, следует заранее вакцинироваться, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский Общественной службе Новостей.

«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. И на том спасибо, что называется», — отметил вирусолог.

По его словам, вскоре и «стратус» будет вытеснен, так как со временем увеличится иммунная прослойка. Но перед этим многим все-таки предстоит переболеть – в предстоящий эпидсезон уберечься от этого будет непросто, считает специалист. Он отметил, что заранее важно вакцинироваться пожилым, людям с хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом и другим представителям групп риска. Хотя вакцина разрабатывалась не под этот конкретный штамм, она в любом случае поможет избежать тяжелых последствий для здоровья, перенести болезнь легче, пояснил специалист.

«Мы-то прокашляемся, и все будет в порядке. А кто-то может и тяжело болеть. Вот таким людям можно вакцинироваться», — заключил Аграновский.

Напомним, в Роспотребнадзоре до этого россиян предупредили, что прививка от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса «стратус». Подчеркивается, что вакцина против гриппа содержит штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формирует иммунный ответ именно против них.

В Роспотребнадзоре добавили, что коронавирусы относятся к другой группе вирусов. Они имеют иную структуру, а иммунитет, выработанный после вакцины от гриппа, не дает специальной защиты от заражения коронавирусом или его вариантов, в том числе «стратус».

