На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вирусолог: уберечься от «стратуса» в предстоящий эпидсезон будет сложно

Вирусолог Аграновский: большинство россиян переболеют стратусом без последствий
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В предстоящий период подъема заболеваемости россиянам будет непросто уберечься от нового штамма коронавируса «стратус» на фоне его высокой контагиозности. Но большинство россиян перенесут его без серьезных последствий, а тем, кто входит в группы риска, следует заранее вакцинироваться, рассказал профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский Общественной службе Новостей.

«Современные штаммы коронавируса очень летучие, очень контагиозные, но, по счастью, они низкопатогенные — бывают у людей легкие ОРВИ. Они все обладают таким свойством: заражаем хорошо, убиваем плохо. И на том спасибо, что называется», — отметил вирусолог.

По его словам, вскоре и «стратус» будет вытеснен, так как со временем увеличится иммунная прослойка. Но перед этим многим все-таки предстоит переболеть – в предстоящий эпидсезон уберечься от этого будет непросто, считает специалист. Он отметил, что заранее важно вакцинироваться пожилым, людям с хроническими заболеваниями, со сниженным иммунитетом и другим представителям групп риска. Хотя вакцина разрабатывалась не под этот конкретный штамм, она в любом случае поможет избежать тяжелых последствий для здоровья, перенести болезнь легче, пояснил специалист.

«Мы-то прокашляемся, и все будет в порядке. А кто-то может и тяжело болеть. Вот таким людям можно вакцинироваться», — заключил Аграновский.

Напомним, в Роспотребнадзоре до этого россиян предупредили, что прививка от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса «стратус». Подчеркивается, что вакцина против гриппа содержит штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формирует иммунный ответ именно против них.

В Роспотребнадзоре добавили, что коронавирусы относятся к другой группе вирусов. Они имеют иную структуру, а иммунитет, выработанный после вакцины от гриппа, не дает специальной защиты от заражения коронавирусом или его вариантов, в том числе «стратус».

Ранее Онищенко назвал симптомы нового варианта коронавируса «стратус».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами