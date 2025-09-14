Неизвестные открыли огонь у бургерной Кизляра и скрылись

В дагестанском городе Кизляр произошла перестрелка у кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Дагестана».

Очевидцы рассказали, что к городской бургерной подъехали вооруженные люди на Lada Granta. Они открыли огонь по водителю и пассажирам Toyota Camry, после чего скрылись.

В конце августа перестрелка произошла в торговом центре «Этажи» в Махачкале. Двое молодых людей повздорили. Во время ссоры один из них достал оружие и выстрелил.

В МВД выяснили, что конфликт возник из-за того, как прохожий посмотрел на жену стрелявшего. Женщина была облачена в никаб (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз), несмотря на это, взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. После словесной перепалки муж женщины достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов.

Ранее жители Солнцево заявили о стрельбе в жилом квартале.