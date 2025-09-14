Жители Солнцева сообщили о стрельбе в жилом квартале

На Производственной улице в московском районе Солнцево была слышна стрельба, у многоэтажного дома замечены машины полиции и реанимации, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Чат Солнцево». Эту информацию «Газете.Ru» подтвердила местная жительница.

«Ближний человек мне сообщил, он там находится. Написал, что рядом с их салоном красоты стреляют. Все клиенты в помещении, они заперли дверь. Есть версия, что дагестанцы на «Лексусе» напали на таксиста таджика. И девушка из банды дагестанцев тоже дралась. Это все, что мне сообщили», — рассказала она.

По другой версии, «два таджика подрались» и напали на девушку, заявили очевидцы в Telegram-канале. По их словам, «автоматную очередь дали полицейские». Официальной информации пока не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который выстрелил в сторону кафе. Правоохранители оперативно установили личность преступника, его задержали. По факту инцидента возбуждено дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Нижегородской области браконьер устроил охоту на заметивших его в лесу грибников.