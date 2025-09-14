В Польше вандалы срезали крест с купола украинской церкви

Вандалы срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в польском городе Легнице. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

«Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников», — рассказал дипломат.

Он добавил, что посольство уже направило ноту в польский МИД, и призвал власти Польши отреагировать на рост «антиукраинских настроений».

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий предложил в уголовном кодексе уравнять бандеровскую символику с фашистской. Он заявил, что необходимо внести в проект закона важный лозунг: «Стоп бандеровщине». Президент пообещал, что в ближайшее время направит поправки на рассмотрение парламента.

В тот же день Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

Ранее в Польше заявили, что не отправят военных на Украину учиться подавлять дроны.