На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

МЧС: на Камчатке за сутки произошло 62 афтершока магнитудой до 7,4

Свыше 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

«За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых», — говорится в публикации.

По данным чрезвычайного ведомства, один из афтершоков ощущался в населенных пунктах силой до 6 баллов. Из-за этого была объявлена угроза цунами, но подхода волны вблизи населенных пунктов не произошло.

Также стало известно, что была возобновлена работа пункта временного размещения для граждан, которые боятся оставаться дома после землетрясения.

Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

