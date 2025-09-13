На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый премьер Франции не намерен отменять выходной в День Победы

Новый премьер Франции отказался от отмены двух праздничных выходных
Global Look Press

Вступивший в должность премьер-министра Франции Себастьян Лекорню объявил об отказе от плана по отмене двух праздничных дней, который ранее предлагал его предшественник Франсуа Байру. Об этом он заявил в интервью изданию Midi Libre.

Эта мера была задумана Байру как часть законопроекта о бюджете на 2026 год, направленного на «оздоровление» государственных финансов страны.

«Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане», — заявил Лекорню.

Премьер-министр признал, что теперь его новому правительству предстоит найти иные пути пополнения государственной казны, чтобы компенсировать отсутствие ожидаемых поступлений от отмененной инициативы.

В июле Франсуа Байру выдвинул предложение сделать рабочими Пасхальный понедельник и День Победы, отмечаемый 8 мая. Правительство рассчитывало, что это принесет в бюджет €4,2 млрд. Однако, согласно опросу, проведенному компанией Odoxa, 84% французских граждан высказались категорически против этой меры.

Ранее россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные.

