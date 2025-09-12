На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные

Юрист Ерзина: в начале ноября россиян ждут трехдневные выходные
Shutterstock

Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, они продлятся с 2 по 4 число. Об этом РИА Новости рассказала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина.

Она отметила, что россиян ждет укороченная рабочая неделя. С 5 по 7 ноября будет только три рабочих дня, которым предшествуют три выходных. Они установлены в связи с празднованием Дня народного единства.

Ерзина добавила, что трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

На этой неделе психолог Татьяна Гилева рассказала, что сокращение пятницы или всей трудовой недели до четырех дней не поможет россиянам восстановиться от работы, так как отдых зависит не от количества выходных, а от качества проведенного времени. Такое урезание рабочих часов — это не панацея.

Она отметила, что если в России решатся кардинально сократить рабочую неделю, это может в итоге привести к росту нагрузки в другие дни, что только усложнит жизнь работника.

Ранее экономист предупредил, что четырехдневная рабочая неделя принесет больше вреда, чем пользы.

