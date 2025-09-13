Более 11 600 избирателей из регионов проголосовали в Москве за два дня

На экстерриториальных избирательных участках в Москве за два дня на выборах глав 19 субъектов России проголосовали более 11 600 избирателей из регионов, сообщил на брифинге в Общественном информационном центре заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

Завтра в 8 утра все 14 экстерриториальных избирательных участка откроются снова. По словам председателя Общественной палаты Москвы Вадима Ковалева, за два дня голосования нарушений при волеизъявлении граждан зафиксировано не было.

«Мы уже привыкли к тому, что Москва помогает, но в этом году она помогает еще и голосовать регионам. Жители 19 субъектов впервые получили возможность проголосовать за глав своих регионов на избирательных участках в столице нашей родины, а мы получили новый опыт по организации экстерриториальных участков и наблюдения на них», — добавил он.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов могут проголосовать на выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.